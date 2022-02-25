Власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российских войск. Об этом объявил премьер-министр Петр Фиала после встречи с президентом Милошем Земаном.

«На встрече с президентом мы договорились, что можем гарантировать безнаказанность в виде упразднения наказания для людей, которые хотят идти воевать в Украине и будут воевать на стороне Украины», - написал Фиала в Twitter.