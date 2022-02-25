Чехия не будет наказывать своих граждан, которые будут воевать за Украину премьер
Власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российских войск. Об этом объявил премьер-министр Петр Фиала после встречи с президентом Милошем Земаном.
«На встрече с президентом мы договорились, что можем гарантировать безнаказанность в виде упразднения наказания для людей, которые хотят идти воевать в Украине и будут воевать на стороне Украины», - написал Фиала в Twitter.
Na setkání s panem prezidentem jsme se dohodli na tom, že lidem, kteří chtějí odejít bojovat na Ukrajinu a budou bojovat na straně Ukrajiny, můžeme garantovat beztrestnost formou abolice.— Petr Fiala (@P_Fiala) March 3, 2022