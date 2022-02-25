Франция ужесточит санкции против России

Руководство Франции намерено ужесточить антироссийские санкции, сообщает издание Politico со ссылкой на администрацию Эммануэля Макрона.



"Сегодня мы четко осознали, что серьезность того, что поставлено на карту, требует от нас ужесточения санкций и принятия их цены для европейской экономики", - приводит слова представителя Елисейского дворца ТАСС.

Макрон также отметил, что телефонный разговор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным был инициирован российской стороной и продлился полтора часа, однако так и не привел к конкретным результатам.