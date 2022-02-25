В Украине разрешили выдавать огнестрельное оружие гражданским

Верховная Рада 3 марта в закрытом режиме приняла закон, разрешающий выдавать огнестрельное оружие гражданским. Документ также освобождает от ответственности за его применение во время войны против российских военнослужащих на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Закон №7120 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" принят на закрытом заседании. Он разрешает выдавать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему гражданским лицам во время военного положения в Украине для отражения агрессии России.

Оружие выдается в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел. В качестве исключения, приказ об утверждении порядка выдачи оружия не нуждается в регистрации в Министерстве юстиции.