В Украине разрешили выдавать огнестрельное оружие гражданским
Верховная Рада 3 марта в закрытом режиме приняла закон, разрешающий выдавать огнестрельное оружие гражданским. Документ также освобождает от ответственности за его применение во время войны против российских военнослужащих на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.
Закон №7120 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" принят на закрытом заседании. Он разрешает выдавать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему гражданским лицам во время военного положения в Украине для отражения агрессии России.
Оружие выдается в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел. В качестве исключения, приказ об утверждении порядка выдачи оружия не нуждается в регистрации в Министерстве юстиции.
Под действие закона не подпадают военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, подлежащие мобилизации.
Согласно закону, применение гражданскими лицами огнестрельного оружия осуществляется аналогично применению его военными во время выполнения задач по отражению российской агрессии против Украины. Сдать оружие и боеприпасы они обязаны не позднее 10 дней после отмены военного положения в Украине. За нарушение соответствующих требований предусмотрена уголовная ответственность.
Закон вступает в силу со дня его опубликования и применяется в течение действия военного положения и 10 дней после его отмены.