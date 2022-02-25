Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет

Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, пишет УНИАН.

«После того, как неделю назад Россия начала жестокую атаку, почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине», - говорится в сообщении.

Так, более половины из них (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 000 – в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.