В ЛДПР заверяют, что состояние Жириновского стабильное

«Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе партии.

«Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий», - заявили в ЛДПР.

Напомним, что впервые о болезни Жириновского стало известно 2 февраля.