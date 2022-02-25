Российские СМИ: за месяц до войны банкиры предупреждали власти о последствиях санкций

За месяц до «спецоперации» в Украине представители российских госбанков и Центробанка представили правительству и президенту Владимиру Путину свои оценки возможных последствий для экономики от жесткого варианта санкций. Об этом пишет Meduza со ссылкой на издание Frank Media.

Согласно информации, выступления перед российскими властями готовили команды Сбербанка, ВТБ и ЦБ. По словам трех источников Frank Media, им важно было показать экономические последствия от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной.

«Признание Россией суверенитета «Донецкой и Луганской народных республик» тогда рассматривалось как самый жесткий сценарий. Даже участники с самой буйной фантазией не могли представить, к каким последствиям это приведет», - заявил один из источников Frank Media.

Банкиры посчитали, что жесткие санкции приведут:

к сильному падению, ВВП – от 10% и более;

к резкому – с 4% до 12% – росту безработицы и снижению доходов населения;

необходимости докапитализации банков на 5-6 триллионов рублей;

росту ключевой ставки до 20-30%;

росту курсов валют до 150-200 рублей;

задержке развития страны из-за технологического эмбарго.

По словам источников Frank Media, ни в одном сценарии банкиров не рассматривались санкции против Центробанка. В итоге о них объявили США, Евросоюз, Великобритания и Япония, фактически лишив российский ЦБ возможности использовать международные резервы.