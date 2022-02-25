Байден запретил въезд в США более чем 50 российским олигархам и их семьям

Президент США Джо Байден сообщил, что запретил въезд в США более чем 50 российским олигархам, пишет РИА Новости.

"Сегодня я сообщаю, что мы добавили десятки имен в список, включая одного из богатейших российских миллиардеров. И я запрещаю поездки в США более чем 50 российским олигархам, их семьям и ближайшим помощникам", - сказал Байден в начале встречи с членами своей администрации, трансляцию которой вели американские кабельные сети.

"Мы продолжим вводить жесткие экономические санкции против Путина и тех, кто его окружает", - сказал Байден.