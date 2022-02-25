Созданный в Китае банк отказался от сотрудничества с Россией и Беларусью

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Беларусью, в связи с войной в Украине, пишет Financial Times.

Решение фининститута может привести к возникновению напряженности в отношениях между Китаем и Россией, которые являются близкими торговыми партнерами, отмечает издание. КНР – крупнейший акционер АБИИ.

Банк, штаб-квартира которого находится в Пекине, сообщил, что "обезопасит свою финансовую целостность" и оценит последствия конфликта между Россией и Украиной для своих операций и экономик входящих в него стран.

Москва – третий по величине акционер АБИИ после Пекина и Нью-Дели. В России у банка находится около 3% общего кредитного портфеля.