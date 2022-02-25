В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами

Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады. Как передает РИА Новости, об этом сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра.

Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов в связи с ситуацией в Украине.

"Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", - написал министр в Twitter.