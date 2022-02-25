В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами
Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады. Как передает РИА Новости, об этом сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра.
Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов в связи с ситуацией в Украине.
"Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", - написал министр в Twitter.
Телеканал CBC со ссылкой на минтранс сообщает, что на борту самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.
Минтранс совместно с пограничной службой ведет проверку возможного нарушения объявленного в воскресенье запрета. До окончания проверки самолету запрещено покидать аэропорт Йеллоунайфа – административного центра Северо-Западных территорий.