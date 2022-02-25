S&P обрушило кредитный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC – менее чем за неделю от последнего понижения, передает Reuters.
«Снижение рейтинга произошло после введения мер, которые, по нашему мнению, могут существенно повысить риск дефолта», – заявили аналитики компании.
Кроме того, рейтинг будет пересматриваться, и S&P определяет вероятным дальнейшее снижение.
Такой тезис совпадает с обоснованием, приведенным экспертами агентства на международном рынке, Fitch и Moody's, которые накануне снизили кредитный рейтинг России.