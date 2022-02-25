Блинкен обратился к украинцам: и вы, и мы победим

Госсекретарь США Энтони Блинкен выпустил видеообращение к украинцам, в котором отметил их невероятную решительность и мужество.

«Украинский народ, позвольте мне просто сказать, что вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира. Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность. Это вдохновляет», – заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, украинцы укрепляют веру Запада в демократию, в свободу, способность мира победить агрессию».

«Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это. Вы демонстрируете это, вы показываете всему миру. И весь мир с вами. Сохраняйте веру – мы будем делать то же самое. И в конце концов и вы, и мы победим», – заявил он.