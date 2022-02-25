Кадыров просит Путина «отдать приказ забрать всю Украину»

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой отдать приказ о завершении «военной операции в Украине».

«Я общаюсь с командирами всех подразделений. Они все этого хотят. Мне говорят, пишут: доведи до нашего президента, до министра обороны, до национальной гвардии. Зачем нам просто так здесь умирать, если мы можем выполнить приказ президента», – обратился он к Путину.

Кадыров выразил уверенность, что, военная операция – единственный способ остановить агрессию. По его словам, переговоры ни к чему не приведут и лишь затягивают процесс.

«Я, как воин, как генерал, не могу видеть, как просто так гибнет универсальный солдат. Если он в бою погиб, то это за честь. Если он просто погибает от артобстрела шайтанов – это очень трудно. На это очень трудно смотреть», – объясняет мотивы своей просьбы Кадыров.