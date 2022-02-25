Видео с дрона Reuters: поселок Бородянка под Киевом после обстрелов российскими войсками

Reuters сняло видео с дрона как выглядит Бородянка, поселок в Киевской области, подвергавшийся обстрелам российской армии. Рядом с городом и практически в городской черте несколько дней шли бои.

На видео видно, что в поселке разрушено несколько многоэтажных жилых домов, в некоторых квартирах продолжается пожар. На улице видна колонна разбитой военной техники.

Сколько людей пострадало в результате боевых действий в поселке, пока неизвестно.