Канцлер Германии рассказал подробности разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве он не получал обещаний того, что военная спецоперация в Украине не состоится.

«Я не раскрываю секрета, повторю то, что я сказал сразу же по окончании долгого разговора с президентом Путиным на совместной пресс-конференции. Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было», - сказал Шольц.

По его словам, заявления о том, что этого не случится, никто не получал.