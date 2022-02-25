Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину, а затем Зеленскому

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Saudi Press Agency.

Принц выразил поддержку со стороны Эр-Рияда всех мер, которые направлены на деэскалацию кризиса в Украине, а также подтвердил готовность королевства выступить в качестве посредника между всеми заинтересованными сторонами с целью политического урегулирования.

Помимо этого, он пообещал Зеленскому, что власти Саудовской Аравии из гуманитарных соображений продлят на три месяца визы всех украинских туристов и резидентов, которые в настоящий момент находятся на территории королевства.

Отметим, что ранее в четверг, 3 марта, саудовский кронпринц в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Эр-Рияда выступить в качестве посредника в урегулировании кризиса вокруг Украины.