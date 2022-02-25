МИД Украины о возможной катастрофе из-за обстрела Запорожской АЭС "последствия будут в 10 раз страшнее чернобыля"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские вооруженные силы со всех сторон обстреливают Запорожскую АЭС.
«Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, самую большую АЭС в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если Запорожская АЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!» – написал глава МИД Украины в Twitter.
Напомним, что ранее стало известно о вспыхнувшем пожаре в первом энергоблоке Запорожской АЭС после обстрелов со стороны российских ВС.