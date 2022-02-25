Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские вооруженные силы со всех сторон обстреливают Запорожскую АЭС.

«Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, самую большую АЭС в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если Запорожская АЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!» – написал глава МИД Украины в Twitter.

Напомним, что ранее стало известно о вспыхнувшем пожаре в первом энергоблоке Запорожской АЭС после обстрелов со стороны российских ВС.