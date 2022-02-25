США ввели очередные санкции против Пескова и семи крупных бизнесменов

США ввели очередной пакет санкций, блокирующих активы. В списке, опубликованном Белым домом, оказался официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, семь крупных российских бизнесменов и члены их семей, а также ряд организаций, передает lenta.ru.

Власти Соединенных Штатов сообщили, что у лиц, попавших под действие рестрикций, будут заморожены активы внутри страны, заблокирована собственность, а также они будут отрезаны от финансовой системы.

В санкционные списки попали председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, миллиардер Евгений Пригожин и основатель «USM Holdings» Алишер Усманов. Под ограничениями оказались также члены их семей, компании и иное имущество.