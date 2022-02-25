Лондон созывает экстренный Совбез ООН из-за обстрела Запорожской АЭС
Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС, Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента на станции, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.
«Премьер-министр поговорил с президентом Украины Зеленским рано утром о серьезной ситуации на Запорожской АЭС», – приводит текст сообщения ТАСС.
На Даунинг-стрит также добавили, что Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ближайшие часы для обсуждения данного инцидента.
«Премьер сказал, что он созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы... Соединенное Королевство немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами», – отмечается в заявлении.