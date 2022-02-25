Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину

Группа следователей Международного трибунала в Гааге (ICC) выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Отвечая на вопросы журналистов, главный прокурор Гаагского трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию ICC.

"Любая сторона, которая непосредственно целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, что определено Римским уставом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", - сказал Хан.

Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания из-за вторжения РФ в Украину.