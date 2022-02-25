В Одесской области ожидается высадка российского десанта
Российские военные продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Затока и Черноморск в Одесской области, сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.
«В Черном море морская группировка российских войск выведена из морских баз с задачей поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС. Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск», - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские войска привлекли бомбардировщиков Су-24М. Кроме того в Одесской области зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ.