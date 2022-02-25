Российские военные захватили Запорожскую АЭС: что сейчас происходит на станции

Энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ, сообщает УНИАН со ссылкой на Госатомрегулирования Украины.

"Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеются повреждения обстройки реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано", - говорится в сообщении Гоатомрегулирования.

В то же время мэр города Энергодар, где расположена АЭС, Дмитрий Орлов сообщил, что ситуация на ЗАЭС остается сложной. "Ситуация продолжает оставаться сложной, но пожар на ЗАЭС действительно ликвидирован", – написал Орлов в Фейсбук, передает Интерфакс-Украина

"Относительно ситуации в самом городе. Сейчас на улицах тихо, чужаки не замечены... Но в связи с очень напряженной ситуацией рядом рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома", – сообщил мэр Энергодара.