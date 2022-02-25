Google прекращает продажу рекламы на своих платформах в России

Американский видеохостинг YouTube принял решение временно отключить показ рекламы в России из-за военной операции в Украине, говорится в заявлении компании Google.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо. Реклама также будет отключена на самом поисковике Google»,— приводит Reuters заявление Google.

Отмечается, что российские пользователи не будут видеть рекламы, а значит их просмотры не будут монетизироваться. Авторы видео из России продолжат получать деньги за просмотры, но только из других стран.