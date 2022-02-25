В Генштабе Украины рассказали, в каких направлениях противник продолжает наступать
Начались девятые сутки войны в Украине. Основные усилия российских войск сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку к перебрасыванию дополнительных сил и средств. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник продолжает наступление:
• На Полесском направлении – в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, Бышев, Украинка.
• На Слобожанском направлении – на Новомосковск.
• На Таврическом направлении – на Запорожье, Мариуполь, Николаев.
• На Волынском направлении – в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.
• На Северском направлении – в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишенки. Одновременно войска противника проводят перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.
• На Донецком направлении – в полосе Новоайдарск, Волноваха и Мариуполь российские войска вышли в населенный пункт Новоалександровка.
Противник отошел от Бучи и аэродрома Гостомель.
На всех направлениях они имеют потери, сдаются в плен и бросают технику.