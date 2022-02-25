США вводят экспортные ограничения для организаций и лиц, связанных с Россией

Министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины вводит режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лиц, связанных с Россией. Уведомление об этом поступило в электронную базу Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

«Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США. <...> [Они] участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки», - приводит ТАСС сообщение американского Минторга.

Отмечается, что большинство из внесенных в список экспортных ограничений субъектов - 81 - «зарегистрированы или базируются в России».