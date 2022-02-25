The Times: за неделю Зеленского трижды пытались убить

За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения. Такое заявление сделали журналисты британской газеты The Times.

По информации журналистов, на убийство украинского лидера были отправлены две разные группировки - наемники «ЧВК Вагнера» и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет УНИАН со ссылкой на британское издание.

Наемники «Вагнера» в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, что информированность службы безопасности Зеленского стала для них «жуткой». Также в прошлую субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наемников, которые были ликвидированы.