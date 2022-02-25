Королева Великобритании Елизавета II сделала «щедрое частное» пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC), сообщает газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что Букингемский дворец не объявил о пожертвовании и отказался назвать сумму взноса королевы, однако DEC публично поблагодарил королеву за ее щедрость в «продолжении поддержки» его работы.

Вместе с тем частное пожертвование внесли также герцог и герцогиня Кембриджские. Эти взносы королевской семьи призваны, как отмечает издание, «продемонстрировать ее поддержку и солидарность с Украиной».