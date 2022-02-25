Чехия ввела чрезвычайное положение

Чехия с севера ввела на 30 дней чрезвычайное положение в связи с прибытием тысяч людей, бегущих от войны в Украине. Об этом сообщает издание Novinky.

В обосновании своего постановления Кабмин Чехии объяснил необходимость введения чрезвычайного положения существенной угрозой внутреннему порядку и безопасности в связи с миграционной волной.

"В результате вспышки международного вооруженного конфликта, вызванного российской агрессией, сотни тысяч беженцев покидают Украину. Больше всего пострадали соседние с Украиной страны, особенно Польша. Однако тысячи людей также приезжают в Чехию", – заявили в правительстве.