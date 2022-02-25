Генштаб Украины о потерях России на 4 марта

Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 4 марта:

• Самолеты — 33

• Вертолеты — 37

• Танки — 251

• Броневики — 939

• Артиллерийские системы — 105

• Средства ПВО — 18

• Реактивные системы залпового огня — 50

• Автоцистерны — 60

• Автотехника — 404

• Корабли (катера) — 2

• Личный состав — примерно 9166 человек

В ВСУ отметили, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.