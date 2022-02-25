Генштаб Украины о потерях России на 4 марта
Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 4 марта:
• Самолеты — 33
• Вертолеты — 37
• Танки — 251
• Броневики — 939
• Артиллерийские системы — 105
• Средства ПВО — 18
• Реактивные системы залпового огня — 50
• Автоцистерны — 60
• Автотехника — 404
• Корабли (катера) — 2
• Личный состав — примерно 9166 человек
В ВСУ отметили, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.