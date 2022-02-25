Россия просит Красный Крест помочь в поиске российских военнопленных в Украине

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала Международный комитет Красного Креста помочь в поисках российских военнопленных в Украине и оказании им помощи. Об этом говорится на сайте российского омбудсмена.

«Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру и главе миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт в защиту прав российских военных, попавших в плен в Украине, с просьбой оказать содействие в установлении мест их пребывания и в обеспечении их прав, предусмотренных нормами международного права, включая права на медицинскую помощь».