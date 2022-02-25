Госдума ввела наказание за фейки о российской армии

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий уголовное наказание за фейки о российских Вооруженных силах, передает BBC.

В соответствии с этим законом за распространение недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил России в Украине виновным грозит до 3 лет колонии.

Если же фейк распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастает до 10 лет колонии.

Если же распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии.