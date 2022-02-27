На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются 12-е по счету Всемирные соревнования среди возрастных групп по спортивной акробатике.

В дневной сессии от Азербайджана в возрастной категории 12-18 лет выступили женская пара Назрин Гасымова – Ханум Мамедзаде, которая по итогам вчерашнего и сегодняшнего квалификационных упражнений заняла 16-е место, и женская группа в составе Анаиты Башири, Захры Рашидовой и Незрин Зейниевой, расположившаяся на 18-й позиции.

Завтра и послезавтра в квалификации в возрастной категории 13-19 лет примет участие азербайджанское женское трио Лейла Баширова – Назрин Фарманова – Мансума Мамедзаде, которое в прошлом году завоевало бронзу на Всемирных соревнованиях в Швейцарии в категории 12-18 лет.

Помимо этого, напомним, завтра вечером состоится финал с участием смешанных пар (12-18 лет), куда пробился наш дуэт Милана Алиева - Низам Хамидулин. В квалификации они заняли 4-е место и имеют все шансы завоевать медаль соревнования, которое называют неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи.

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На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются 12-е по счету Всемирные соревнования среди возрастных групп по спортивной акробатике.