Азербайджанские спортсмены вышли в финал Всемирных соревнований в Баку обновлено
На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются 12-е по счету Всемирные соревнования среди возрастных групп по спортивной акробатике.
В дневной сессии от Азербайджана в возрастной категории 12-18 лет выступили женская пара Назрин Гасымова – Ханум Мамедзаде, которая по итогам вчерашнего и сегодняшнего квалификационных упражнений заняла 16-е место, и женская группа в составе Анаиты Башири, Захры Рашидовой и Незрин Зейниевой, расположившаяся на 18-й позиции.
Завтра и послезавтра в квалификации в возрастной категории 13-19 лет примет участие азербайджанское женское трио Лейла Баширова – Назрин Фарманова – Мансума Мамедзаде, которое в прошлом году завоевало бронзу на Всемирных соревнованиях в Швейцарии в категории 12-18 лет.
Помимо этого, напомним, завтра вечером состоится финал с участием смешанных пар (12-18 лет), куда пробился наш дуэт Милана Алиева - Низам Хамидулин. В квалификации они заняли 4-е место и имеют все шансы завоевать медаль соревнования, которое называют неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи.
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На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются 12-е по счету Всемирные соревнования среди возрастных групп по спортивной акробатике.
В неофициальном чемпионате мира для юношей и молодежи выступают 438 акробатов из 24 стран. Разыгрываются медали в возрастных категориях 12-18 и 13-19 лет в парных выступлениях у юношей и девушек, среди смешанных пар и в групповых соревнованиях.
В возрастной категории 12-18 лет удачно выступает азербайджанская смешанная пара в составе Миланы Алиевой и Низама Хамидулина. Вчера за темповое упражнение они получили 27 баллов и занимали 4-е место. За балансовую композицию наш дуэт удостоился оценки 27,100 балла и с общим результатом 54,100 занимает на данный момент 4-е место, уже обеспечив себе участие в завтрашнем финале.
В соревнованиях мужских пар Расул Сеидли и Реван Зейналлы заняли 13-е место с итоговым результатом 48,290 балла.
Также Азербайджан на Всемирных соревнованиях представляют: женский дуэт Назрин Гасымова – Ханум Мамедзаде (возрастная категория 12-18 лет), женская группа Анаита Башири – Захра Рашидова - Незрин Зейниева (12-18 лет) и женская группа Лейла Баширова – Назрин Фарманова – Мансума Мамедзаде (13-19 лет).
Состязания завершатся 6 марта. Финалы начнутся завтра.