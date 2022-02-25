Министр обороны рассказал, где сейчас в Украине самая сложная обстановка

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные остановили противника на большинстве направлений и что главное для них сейчас - устоять. Об этом министр сказал в своем обращении, передает УНИАН.

Ситуация, считает Резников, остается сложной на юге, где противник в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС. А также, по его словам, сложная ситуация в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

«Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Продолжаются бои на Сумщине и Черниговщине, которые спасают Киев от осады», - отметил министр.