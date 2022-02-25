В Украине сбили российский военный самолет ВМС Украины
Противовоздушная оборона Украины сбила российский самолет, атаковавший военный объект в поселке Затока недалеко от Одессы, катапультировавшегося пилота разыскивают, сообщает Украинская правда со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил страны.
"Подразделение ПВО под курортной Затокой сбило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры. Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают", - говорится в сообщении ВМС.