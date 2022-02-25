Зарубежные компании прекращают работу или приостанавливают продажу своей продукции на территории России из-за западных санкций, введенных в связи с войной в Украине.

О своем решении заморозить экспорт объявили компании из самых разных сегментов - авиационной, игровой, промышленной и других.

ТАСС собрал основную информацию о заморозке или остановке деятельности иностранных компаний в России.