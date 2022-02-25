На горячую линию «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была направлена мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

«Сначала совместно с сотрудниками правоохранительных органов опасный участок был оцеплен, людей удалили на безопасное расстояние. В ходе осмотра местности специалисты мобильной группы выявили пригодные к бою два 125-мм снаряда БК-14М, два 125-мм снаряда ОФ-26, 1 реактивную гранату ПГ-9, три гранаты ОГ-9, один ОГ-7В и фрагменты 9 реактивных гранат ПГ-9, предназначенных для учебных стрельб, обломки гранат 33 ПГ-7 ВМ и ОГ-9.

Боеприпасы были вывезены с территории специалистами мобильной группы Службы спасения особого риска для дальнейшего обезвреживания. В результате осмотра места происшествия и его окрестностей других опасных или подозрительных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.