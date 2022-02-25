В Херсоне российские войска планируют провозгласить «Херсонскую народную республику». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что 4 марта на Херсонской площади Свободы россияне будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон - это «Херсонская народная республика». Для этого в город свозят 2 больших автобуса, 20 авто, 2 микроавтобуса и 7 «ГАЗелей».

СНБО призывает жителей Херсона не принимать участия в этом митинге и не поддаваться на манипуляции.