Бойцы теробороны разбили колонну российских войск и захватили новый «Панцирь-С» видео
В Украине отряды территориальной самообороны захватили в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области зенитный комплекс «Панцирь-С» российской армии и еще несколько единиц техники.
Из распространенных видеокадров видно, что на дороге рядом с комплексом «Панцирь-С» автомобиль связи и еще несколько единиц техники. Украинские бойцы говорят, что российские солдаты бросили технику и побежали.
Стоимость зенитного комплекса «Панцирь-С» составляет 15 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что жители Баштанки смогли захватить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс но сами того не понимая, сожгли новейший "Панцирь-С".