В Украине отряды территориальной самообороны захватили в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области зенитный комплекс «Панцирь-С» российской армии и еще несколько единиц техники.

Из распространенных видеокадров видно, что на дороге рядом с комплексом «Панцирь-С» автомобиль связи и еще несколько единиц техники. Украинские бойцы говорят, что российские солдаты бросили технику и побежали.

Стоимость зенитного комплекса «Панцирь-С» составляет 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что жители Баштанки смогли захватить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс но сами того не понимая, сожгли новейший "Панцирь-С".