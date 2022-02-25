В Офисе Зеленского раскрыли подробности переговоров: Россия сокращает требования

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о деталях переговоров между Украиной и РФ. Об этом шла речь во время телемарафона, пишет УНИАН.

По словам Арестовича, россияне постепенно снижают требования.

«Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о... внеблоковом статусе, даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия», - сказал он.