Беларусь усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы
Беларусь усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны, заявил заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО полковник Анатолий Булавко, передает ТАСС.
"В соответствии с указаниями главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь, президента нашей страны мы усилили состав дежурных сил противовоздушной обороны в штатах мирного времени. Это позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны", - отметил он.