Во Франции задержали три российских судна и одну яхту

Во Франции задержаны три российских судна и одна яхта, заявил посол России в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24»

«Три корабля и одна яхта российские задержаны... Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят. Все передается в судебные органы, и когда судебные органы примут какие-либо решения, никто, естественно, предсказать не может», - цитирует Мешкова РИА Новости.

Он отметил , что «для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали».