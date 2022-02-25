Зеленский: почти вся армия России брошена против народа Украины

Россия использует почти все возможности вооруженных сил, завела на территорию Украины практически весь личный состав своей армии, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы украинского государства.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа, но героическое сопротивление украинцев уже 9-й день спасает нашу страну от этого нашествия... Чернигов, Ахтырка, Мариуполь, Харьков... целенаправленно уничтожают людей, жилые кварталы", - заявил Зеленский.