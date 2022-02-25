Зеленский – россиянам: мы вместе боролись с последствиями чернобыльской катастрофы

"Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня… У российских военных – полностью отбита память о Чернобыле. Об этой трагедии", - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу.

"Российские люди, как это вообще может быть? Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как вы могли это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где предел России", - добавил он.