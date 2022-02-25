Зеленский – россиянам: мы вместе боролись с последствиями чернобыльской катастрофы
Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к гражданам России после ночного обстрела российскими войсками Запорожской АЭС, призвал их сказать своим властям, что хотят жить на земле без радиоактивного заражения.
Глава государства предупредил, что ночная атака российскими войсками Запорожской АЭС могла "остановить историю".
"Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня… У российских военных – полностью отбита память о Чернобыле. Об этой трагедии", - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу.
"Российские люди, как это вообще может быть? Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как вы могли это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где предел России", - добавил он.