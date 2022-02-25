В Минобороны РФ назвали число выведенных из строя военных объектов Украины
Вооруженные силы России за время операции уничтожили 1 812 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции поражено 1 812 объектов. Среди них 65 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы военной спецтехники, а также 54 БПЛА", - цитирует Конашенкова ТАСС.