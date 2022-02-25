Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе подтвердил, что блок не является стороной конфликта в Украине, передает РИА Новости.

По его словам, союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО не является стороной конфликта.

«НАТО – это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией. Никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно, и в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге», - отметил генсек.