В Николаев вошла колонна российских военных
Колонна российских военных заехала в украинский город Николаев со стороны глиноземного завода. Об этом сообщил председатель Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, передает УНН.
"Колонна со стороны НГЗ вдоль канала уже заходит в город. Поэтому, тероборона, за оружие, защищаем город. Их там немного. Мы сейчас по большой технике работаем. Защищаем город, есть первый заход", - сказал Ким.
Женщин и детей Ким призвал покинуть город, мужчин – вступить в тероборону.