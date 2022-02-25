Армянские коммунисты вышли на митинг на поддержку России

Перед зданием посольства России в Ереване прошла акция в поддержку спецоперации России в Украине. В ней участвовали представители Компартии Армении и их единомышленники, пишет Sputnik Армения.

Лидер Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян отметил, что КПА полностью поддерживает спецоперацию, которую начала Россия в Украине.

"Союз советских офицеров Армении всецело поддерживает политику России", - заявил председатель союза Ашот Папян.