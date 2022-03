«Иранский Ельцин» обратился к Путину: Остановите сатанинскую войну

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обратился к президенту России Владимиру Путину. Свое послание он опубликовал в Twitter.

«Господин Путин, остановите сатанинскую войну. В противном случае у вас не будет никаких достижений, кроме угрызений совести», - написал Ахмадинежад.

Напомним, в последнее время экс-президент и рьяный сторонник Исламской революции все чаще выступает с оппозиционными заявлениями, за что западные СМИ нарекли Ахмадинежада «иранским Ельциным».

Mr #Putin

Stop the Satanic war.

Otherwise, you will have no achievement but remorse.