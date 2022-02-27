Муганбанк объявляет депозитную «Весеннюю кампанию»

ОАО "Муганбанк" проводит выгодную кампанию по видам вкладов "Аванс" и "Мега" в манатах. В период кампании клиенты имеют возможность разместить депозит "Аванс" с минимальной суммой в 1000 манат сроком на 12 месяцев по ставке 9 процентов годовых и депозит "Мега" с минимальной суммой 1000 манат сроком на 12 месяцев по ставке 11 процентов годовых. Проценты по вкладам "Аванс" будут выплачиваться в начале срока, а проценты по вкладам "До востребования" ежемесячно. Кампания продлится до 31-го апреля 2022-го года.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк " в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD). The Green for Growth Fund (GGF), Европейский Фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы "Один пояс и один путь" (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).