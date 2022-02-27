«Мы белые и пушистые»: Лукашенко об участии белорусов в спецоперации России в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что республика не принимает участия в военной спецоперации России в Украине. Об этом он сказал во время подписания решения республиканского референдума во Дворце независимости.

По словам Лукашенко, отдельные силы пытаются втянуть Беларусь в боевые действия в Украине, но у белорусов не должно быть оснований для беспокойства.

Глава государства еще раз напомнил: Вооруженные силы страны прикрывают государственную границу от Бреста до Мозыря, а армия никакого участия в спецоперации России не принимала и «принимать не намерена». Лукашенко заверил, что в этом нет необходимости.

Он отметил, что нужно прикрывать западную и северно-западную границу, потому что ее нельзя «прозевать», иначе народ этого никогда не простит: «Но я вам об этом убедительно говорю, желательно в последний раз. Мне иногда даже несколько обидно, что я изо дня в день начинаю повторять и убеждать: да нет, мы вот такие, мы вот пушистые. Мы и дальше будем белыми и пушистыми, да нет, мы никуда не пойдем, мы будем защищать нашу землю. Вы знаете, если вы меня не слышите, вам впору избирать нового президента».