Лукашенко: У меня нет желания отправлять белорусских солдат туда, куда нас не зовут

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время сегодняшнего выступления во Дворце независимости заявил, что у него нет никакой необходимости и желания посылать белорусов «куда-то на какую-то войну», пишет БелТА.

«Тем более, еще раз повторяю, куда нас совсем не зовут и не просят. Мы должны защитить свою землю, свое государство. И это будет нашим вкладом в безопасность нашего континента. А может быть, сегодня и планеты в целом», - сказал глава государства.

«И не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине. Конфликт в Украине сегодня начался - завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго, - отметил Александр Лукашенко. - Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, пока с нами не разберутся. Они нас толкают в войну в Украине».